Обрушение элитного дома в Майами. Поиск тел завершен: погибли 97 человек

23 июля американские спасатели объявили об окончании поиска тел на месте обрушения многоквартирного дома Surfside Tower в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США. В результате обрушения, произошедшего 24 июня, погибли 97 человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает AP.

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Поисковая операция продолжалась в течение нескольких недель, под завалами так и не нашли ни одного выжившего. Спасатели, работая по 12 часов в сутки, разобрали 14 000 тонн бетона и арматуры.

Сейчас судмедэксперты продолжают работу над изучением обломков, которые вывезли на склад в Майами. Но на месте обрушения тел больше не нашли.

Этот инцидент, являющийся одной из самых смертоносных инженерных неудач в истории страны, вызвал серию инспекций в других многоквартирных жилых домах во Флориде и за ее пределами.

24 июня в Майами обрушилась часть 12-этажного здания.

4 июля поиск выживших в руинах дома приостановили из-за контролируемого сноса остальной части здания.

Владислав Сердюк

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