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Обрушение элитного дома в Майами. Поиск тел завершен: погибли 97 человек

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 09:35
Обрушение элитного дома в Майами. Поиск тел завершен: погибли 97 человек - Фото
Разрушенная многоэтажка в Майами (Фото из Twitter)

23 июля американские спасатели объявили об окончании поиска тел на месте обрушения многоквартирного дома Surfside Tower в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США. В результате обрушения, произошедшего 24 июня, погибли 97 человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает AP.

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Поисковая операция продолжалась в течение нескольких недель, под завалами так и не нашли ни одного выжившего. Спасатели, работая по 12 часов в сутки, разобрали 14 000 тонн бетона и арматуры. 

Сейчас судмедэксперты продолжают работу над изучением обломков, которые вывезли на склад в Майами. Но на месте обрушения тел больше не нашли.

Этот инцидент, являющийся одной из самых смертоносных инженерных неудач в истории страны, вызвал серию инспекций в других многоквартирных жилых домах во Флориде и за ее пределами.

  • 24 июня в Майами обрушилась часть 12-этажного здания. 
  • 4 июля поиск выживших в руинах дома приостановили из-за контролируемого сноса остальной части здания.
Владислав Сердюк
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майами Surfside Tower
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