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10.04.2019, 16:19

ОБСЕ отреагировала на обыски телеканала в Минске

ОБСЕ отреагировала на обыски телеканала в Минске - Фото
Фото: belsat.eu

В ОБСЕ заявили, что изъятие данных у журналистов мешает работе независимых СМИ

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осуждает обыски в минском офисе польского телеканала Белсат. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Обыски и изъятие данных у белорусских журналистов"препятствуют работе независимых СМИ и вызывают обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников", - отметил сегодня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

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Он призвал власти Беларуси "отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами".

По данным белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), обыск в минском офисе Белсата 9 апреля проводился согласно постановлению следственного комитета  Беларуси.

Представитель СК заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела о распространении клеветы на сайте польского телеканала. "Ранее сотрудников Белсата уже допрашивали по этому делу", - отметили в ведомстве.

Белсат - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и польского общественного телевидения TVP.

9 апреля в Минске силовики в результате проведения обысков на телеканале изъяли всю технику.

 

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Теги: Белсат, обсе, обыски, телеканал
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