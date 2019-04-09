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09.04.2019, 15:58

Обыск телеканала в Минске: силовики забрали технику - фото

Обыск телеканала в Минске: силовики забрали технику - фото - Фото
Фото: belsat.eu

В результате обыска правоохранители изъяли все носители информации

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В Минске силовики закончили обыск офиса телеканала Белсат, они изъяли всю технику. Об этом сообщает сайт телеканала.

"Они не объяснили, в чем вина Белсата. Они сказали, что нужно говорить правду, я не знаю, что они имели в виду. Все эти действия имеют цель помешать деятельности телеканала в Минске и Беларуси. Уже не впервые они приходят с обыском. Только раньше это были административные дела, а сейчас мы под угрозой уголовного дела. Власти зачищают информационное пространство", - отметил представитель Николай Дебело.

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Фото: belsat.eu

Следственный комитет сообщил, что обыск проводится в рамках уголовного дела по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета).

Представительница Белсата в Беларуси Ирина Славникова предположила, что дело может касаться материала о коррупционных схемах в закупках медицинского оборудования. По технической ошибке на сайте была опубликована рабочая не финальная версия сюжета. Белсат опроверг информацию и извинился.

Технику вывезли в черном бусе. "Правоохранители изъяли три ноутбука и два блока, а также другие носители информации. Их интересует вся информация, которая там находится", - уточняется в сообщении.

Белсат - канал спутникового телевещания на белорусском языке, он был создан на основании договора МИДа Польши и польского общественного телевидения TVP.

9 апреля оперативники обыскали офис телеканала Белсат.

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Теги: Белсат, обыски, минск, техника
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