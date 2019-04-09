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09.04.2019, 11:11

В минском офисе одного из телеканалов проводится обыск

В минском офисе одного из телеканалов проводится обыск - Фото
Двор, где находится офис телеканала Белсат (фото - belsat.eu)

В рамках какого дела проходит обыск телеканала Белсат, пока неизвестно

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Сегодня утром в 08:55 сотрудники МЧС спилили дверь в офис телеканала Белсат, который находится в Минске. Об этом сообщает сайт телеканала.

"Сейчас сотрудники следственного комитета проводят обыск. В рамках какого дела проводятся следственные действия, не сообщается. Телефоны наших минских координаторов не отвечают", - отмечается в сообщении.

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Во дворе, где находится минский офис телеканала стоит автомобиль с милиционерами в штатском.

Белсат - канал спутникового телевещания на белорусском языке, он был создан на основании договора МИДа Польши и польского общественного телевидения TVP.

21 марта 2019 года Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщал, что в Кремле рассматривают сценарий сохранения президента Владимира Путина на посту путем объединения РФ и Беларуси.

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Теги: Белсат, обыск, минск, телеканал
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