Обвал карантинного отеля в Китае. Количество погибших растет

Количество погибших в городе Цюаньчжоу, китайской провинции Фуцзянь в результате обрушения отеля, который использовался для карантина людей с подозрением на коронавирус, возросло до 10 человек, еще 23 пока считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC.
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Отмечается, что спасатели по-прежнему разбирают завалы пятиэтажного отеля Синьцзян.
На момент обрушения в отеле находилась 71 человек, из них 58 были на карантине.
Что стало причиной обвала пока неизвестно.
Отмечается, что к китайскому Новому году (12 февраля) первый этаж отеля ремонтировали. Правоохранители вызвали на место инцидента владельца.
Отель открыли в 2018 году. В нем было 80 номеров.
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