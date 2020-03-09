Обвал карантинного отеля в Китае. Количество погибших растет

Обвал отеля-карантина в Цюаньчжоу (фото - ЕРА)

Количество погибших в городе Цюаньчжоу, китайской провинции Фуцзянь в результате обрушения отеля, который использовался для карантина людей с подозрением на коронавирус, возросло до 10 человек, еще 23 пока считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что спасатели по-прежнему разбирают завалы пятиэтажного отеля Синьцзян.

На момент обрушения в отеле находилась 71 человек, из них 58 были на карантине.

Что стало причиной обвала пока неизвестно.

Отмечается, что к китайскому Новому году (12 февраля) первый этаж отеля ремонтировали. Правоохранители вызвали на место инцидента владельца.

Отель открыли в 2018 году. В нем было 80 номеров.

7 марта в Цюаньчжоу произошло обрушение отеля. На данный момент спасатели извлекли живыми 38 человек.

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