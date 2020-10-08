Обвиняемого в убийстве Флойда полицейского отпустили под залог: в город ввели Нацгвардию

Экс-полицейского Дерека Шовена, подозреваемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн. Теперь в городе опасаются протестов

Экс-полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, внес залог в размере $1 млн и был освобожден из-под ареста. В городе задействовали Национальную гвардию, опасаясь протестов. Об этом сообщает AP.

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Шовен должен присутствовать на всех судебных заседаниях, не может иметь никаких прямых или косвенных контактов, включая контакты в соцсетях, с кем-либо из членов семьи Флойда, не может работать в правоохранительных органах или службах безопасности и не должен иметь при себе огнестрельное оружие или боеприпасы.

Экс-полицейский находился под арестом с мая. Остается неясным, откуда Шовен взял деньги на выплату залог. Семья Флойда отрицательно отреагировала на освобождение экс-правоохранителя, заявив, что "они все еще далеки от правосудия".

25 мая в американском Миннеаполисе, а затем и практически во всей стране вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На видео Шовен сдавливает коленом шею лежащего на земле Джорджа, он продолжает это делать, хотя мужчина говорит, что ему трудно дышать.

Шовену грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

Согласно стенограмме задержания, Флойд произнес "я не могу дышать" более 20 раз.

Владислав Сердюк

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