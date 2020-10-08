Обвиняемого в убийстве Флойда полицейского отпустили под залог: в город ввели Нацгвардию
Экс-полицейского Дерека Шовена, подозреваемого в убийстве Джорджа Флойда, отпустили под залог в $1 млн. Теперь в городе опасаются протестов
Экс-полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, внес залог в размере $1 млн и был освобожден из-под ареста. В городе задействовали Национальную гвардию, опасаясь протестов. Об этом сообщает AP.
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Шовен должен присутствовать на всех судебных заседаниях, не может иметь никаких прямых или косвенных контактов, включая контакты в соцсетях, с кем-либо из членов семьи Флойда, не может работать в правоохранительных органах или службах безопасности и не должен иметь при себе огнестрельное оружие или боеприпасы.
Экс-полицейский находился под арестом с мая. Остается неясным, откуда Шовен взял деньги на выплату залог. Семья Флойда отрицательно отреагировала на освобождение экс-правоохранителя, заявив, что "они все еще далеки от правосудия".
- 25 мая в американском Миннеаполисе, а затем и практически во всей стране вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На видео Шовен сдавливает коленом шею лежащего на земле Джорджа, он продолжает это делать, хотя мужчина говорит, что ему трудно дышать.
- Шовену грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.
- Согласно стенограмме задержания, Флойд произнес "я не могу дышать" более 20 раз.
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