Один из главных соперников Меркель может стать ее преемником – Bild
Миллионер-правоцентрист Фридрих Мерц является наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Христианско-демократической партии Германии, к которой относится канцлер Ангела Меркель. Об этом пишет Bild.
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В пятницу и субботу состоится съезд ХДС, на котором будет определено новое руководство партии. Мерц, по информации Bild, является фаворитом на пост главы политсилы и, в случае победы, поведет партию на сентябрьские федеральные выборы.
The Guardian отмечает, что Мерц, уволенный Меркель с поста лидера парламентской группы ХДС в 2002 году, один из ее давних политических соперников.
Именно на них будет решен вопрос, кто сменит Меркель на посту канцлера Германии.
Сообщается, что он "представляет собой возвращение к до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических ценностей, но и по стилю руководства. Помимо него, в качестве вероятных кандидатов на пост главы партии упоминаются Армин Лашет и Норберт Реттген.
Издание пишет, что ХДС лидирует в немецких политических опросах с 15% отрывом от конкурентов.
- В декабре 2018 года на посту лидера ХДС Меркель сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ее называли преемницей Меркель и на должности канцлера Германии. 10 февраля 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на должность канцлера и подаст в отставку с поста председателя ХДС.
- В канун Нового года Меркель записала свое последнее новогоднее обращение в качестве канцлера Германии, заявив, что больше не будет баллотироваться на этот пост.
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