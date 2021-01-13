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Один из главных соперников Меркель может стать ее преемником – Bild

13.01.2021, 10:34
Один из главных соперников Меркель может стать ее преемником – Bild - Фото
Фридрих Мерц (Фото - ЕРА)

Миллионер-правоцентрист Фридрих Мерц является наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Христианско-демократической партии Германии, к которой относится канцлер Ангела Меркель. Об этом пишет Bild

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В пятницу и субботу состоится съезд ХДС, на котором будет определено новое руководство партии. Мерц, по информации Bild, является фаворитом на пост главы политсилы и, в случае победы, поведет партию на сентябрьские федеральные выборы.

The Guardian отмечает, что Мерц, уволенный Меркель с поста лидера парламентской группы ХДС в 2002 году, один из ее давних политических соперников.

Именно на них будет решен вопрос, кто сменит Меркель на посту канцлера Германии.

Сообщается, что он "представляет собой возвращение к до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических ценностей, но и по стилю руководства. Помимо него, в качестве вероятных кандидатов на пост главы партии упоминаются Армин Лашет и Норберт Реттген. 

Издание пишет, что ХДС лидирует в немецких политических опросах с 15% отрывом от конкурентов. 

Станислав Стороженко
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Германия хдс Фридрих Мерц

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