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Байден уже сегодня остановит возведение стены с Мексикой

20.01.2021, 13:47
Байден уже сегодня остановит возведение стены с Мексикой - Фото
Джо Байден (Фото: LIGA.net)

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден сразу после вступления в должность издаст указ о прекращении строительства стены вдоль границы с Мексикой. Об этом говорится в сообщении на сайте переходной команды Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

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Своим решением Байден также отменит указ президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой для обеспечения финансирования строительства. 

В конечном итоге, говорится в заявлении, неиспользованные деньги потратят на другие проекты. 

Читайте также: Из-за ветра. Обрушилась часть стены Трампа на границе с Мексикой

Станислав Стороженко
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