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Из-за ветра. Обрушилась часть стены Трампа на границе с Мексикой

Из-за ветра. Обрушилась часть стены Трампа на границе с Мексикой - Фото
Фото: скриншот из видео YouTube/torressteel.official
30.01.2020, 12:46

Ранее сообщалось, что строительство стены на границе США и Мексики обойдется американскому бюджету в $8 млрд

В результате сильного ветра обрушилась часть стальной стены на границе США и Мексики, строительство которой было инициировано американским президентом Дональдом Трампом. Возведение стены было одним из его главных предвыборных обещаний. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Пограничную службу США. 

Сообщается, что из-за ветра 9-метровые панели начали клониться к прилегающей улице. Мексиканские власти отреагировали на инцидент, перекрыв движение транспорта.

Поврежденные стальные панели стены Трампа были восстановлены и сейчас строительство стены продолжается.

Смотрите также: На границе США и Мексики установили качели через стену: видео

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