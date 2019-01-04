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04.01.2019, 20:09

Однопартийцы Мэй не поддерживают соглашение с ЕС по Brexit

Однопартийцы Мэй не поддерживают соглашение с ЕС по Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

76% членов Консервативной партии считают предупреждения о рисках выхода без соглашения преувеличением

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Большая часть членов Консервативной партии Великобритании, лидером которой является премьер-министр Тереза ​​Мэй, выступают против предлагаемой ею сделки с Брюсселем и предпочли бы покинуть Евросоюз без соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенный среди рядовых членов партии, передает Reuters.

Чтобы утвердить в парламенте соглашение, которое Мэй заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года, ей нужны голоса 318 депутатов. Однако 117 из 317 депутатов-консерваторов проголосовали против нее при рассмотрении вотума недоверия 12 декабря.

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Это значит, что Мэй надо заручиться поддержкой этих депутатов, или же искать поддержки у части 257 законодателей оппозиционной Лейбористской партии, заявившей, что она не будет голосовать за сделку.

В результате опроса 1215 членов Консервативной партии выяснилось, что 59% выступают против соглашения Мэй, а 76% считают, что предупреждения о рисках в случае сценария без соглашения "преувеличены или надуманы". Лишь 38% опрошенных высказались за соглашение с ЕС.

13 декабря 2018 года сообщалось, что британские депутаты смогут проголосовать по соглашению о Brexit только после 7 января 2019 года. Крайний срок для принятия решения парламентом Британии - 21 января.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене Brexit и о проведении второго референдума.

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Теги: brexit, Великобритания, Тереза Мэй
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