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"Ограбление века". В Германии задержали подозреваемых в краже сокровищ из музея на €1 млрд

17.11.2020, 13:29
Музей Грюнес Гевёльбе (Фото: Ralf Hirschberger/EPA)

Трое мужчин, которых подозревают в краже драгоценностей, могут быть членами масштабного берлинского клана

Сегодня в Берлине полиция арестовала трех подозреваемых в краже сокровищ из немецкого музея Грюнес Гевёльбе. В ноябре прошлого года там был устроен поджог и вынесены драгоценности на общую сумму в €1 млрд. По данным следствия, задержанные являются членами одного из местных кланов, сообщает немецкое издание Spiegel.

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Уже сегодня мужчины предстанут перед судом – их обвиняют в умышленном поджоге и групповой краже произведений искусства, которую уже окрестили "ограблением века".

Правоохранители отмечают, что скорее всего задержанные состоят в берлинском клане Реммо – он насчитывает более 500 человек, во главе которых стоят братья Исса и Ашраф Реммо. Костяк клана составляют арабоязычные курды.

В процессе операции полиция обыскала 18 объектов – квартиры, гаражи и автомобили. Целью было найти украденные драгоценности, однако обнаружить сокровища до сих пор не удалось. По словам следователей, надежды на то, что предметы искусства вернутся в сокровищницу очень мало.

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Дарья Мостовая
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Германия музей ограбление драгоценности Дрезден сокровища

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