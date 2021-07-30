Олимпиада в Токио. Коронавирусная вспышка в Японии нарастает

В Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, суточный прирост зараженных коронавирусом впервые превысил 10 000 человек. Власти предлагают продлить чрезвычайное положение до конца августа и ввести его еще в нескольких регионах, передает Reuters.

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Как сообщил министр экономики Японии Ясутоси Нисимура, режим ЧП будет продлен в районах недалеко от места проведения Олимпийских игр, а также введен еще в четырех районах: Осаке и граничащих с Токио префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга официально объявит об этом шаге в пятницу после одобрения экспертами.

Сейчас в Японии действует четвертое чрезвычайное положение с момента начала пандемии. Оно предусматривает запрет ресторанам подавать алкоголь или предлагать услуги караоке, а также сокращенный режим работы – до 20:00.

Организаторы Олимпиады сообщили, что в пятницу было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, связанных с Играми, в том числе заразились трое спортсменов. Общее количество связанных с Олимпиадой инфекций с 1 июля достигло 220.

В июне 2021-го около 10 000 волонтеров отказались ехать на Олимпиаду в Токио, опасаясь распространения коронавирусной инфекции.

Власти Японии заявили, что Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – в условиях чрезвычайного положения из-за возобновления роста случаев заболевания COVID-19.

За несколько дней до Олимпиады в олимпийской деревне в Токио произошла вспышка COVID-19.

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Оксана Житнюк

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