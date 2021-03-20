ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира. Украина на 110-м месте

Организация объединенных наций обнародовала Всемирный доклад счастья, в котором составляется рейтинг самых счастливых стран мира. Первое место заняла Финляндия, титул "самой счастливой страны мира" она получает уже четвертый год подряд. Украина заняла 110-е место из представленных в списке 149 стран.

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В этот раз доклад ООН был назван "Счастье, доверие и смерть при COVID-19". Как объяснили в организации, минувший год был особенным, так как человечество столкнулось с масштабной пандемией, которая изменила мир и унесла много жизней, а доверие и дружелюбие – это лучшие стратегии борьбы с коронавирусом.

Помимо Финляндии в топ-10 счастливых стран также вошли: Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. А самыми несчастными стали Руанда, Зимбабве и Афганистан.

Для составления рейтинга авторы доклада учитывали три основных показателя – уровень жизни (ВВП,соцподдержка, соблюдение прав и свобод), а также положительные и отрицательные эмоции. Например, у финнов факторами счастья были признаны близость к природе, безопасность, доступность сервисов и услуг.

Опрос группы Рейтинг, проведенный в январе 2021 года, показал, что почти 80% украинцев считают себя счастливыми, несмотря на коронавирус.

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Дарья Мостовая

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