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23.05.2019, 08:37

ООН требует от Великобритании вернуть Маврикию целый архипелаг

ООН требует от Великобритании вернуть Маврикию целый архипелаг - Фото
Скриншот из видеозаписи

Итоги вчерашнего голосования Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - сокрушительный дипломатический удар для официального Лондона, пишут британские СМИ

Генассамблея ООН приняла необязательную резолюцию с требованием к Британии отказаться от архипелага Чагос в Индийском океане в пользу Маврикия. Об этом говорися в сообщении пресс-службы ООН.

116 стран проголосовали "за", "против" были всего шесть стран - Британия, США, Австралия, Израиль, Венгрия и Мальдивы; еще 56 государств "воздержались" - в том числе ФРГ с Францией.

В конце февраля 2019 года Международный суд ООН решил, что Лондон должен вернуть Чагос Маврикию "как можно быстрее".

Чагос - архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане общей площадью около 56 кв. км. Находится примерно в 500 км к югу от Мальдив, на середине пути из Африки в Индонезию.

Административно это Британская территория в Индийском океане, но Маврикий утверждает, что вынужден был отказаться от островов в 1965 году в обмен на независимость в 1968-м. Около 2000 коренных жителей были депортированы в 1966-1973 годах в Маврикий и Сейшелы.

Сейчас архипелаг населяют примерно 3000 британских и американских военных на авиабазе "Диего Гарсиа".

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Теги: ООН, остров, маврикий, чагос
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