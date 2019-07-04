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04.07.2019, 23:53

ООН: В Венесуэле силовики убили около 7000 человек

ООН: В Венесуэле силовики убили около 7000 человек - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

В докладе говорится, что большое количество погибших стали жертвами неофициальных "казней"

В Организации объединенных наций 4 июля заявили, что во время операций по обеспечению безопасности в Венесуэле были убиты около 7000 человек. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад организации.

Отмечается, что большое количество погибших стали жертвами неофициальных "казней", а инциденты с убийствами граждан во время ареста преподносились властями как якобы реакция на сопротивление полиции.

"Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности оказалась шокирующее высоким", - говорится в сообщении.

В докладе содержится призыв к Венесуэлы прекратить то, что в ООН назвали грубым нарушением политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

Администрация диктатора Николаса Мадуро официально на доклад еще не отреагировала.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться. 28 мая Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране.

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Теги: венесуэла, ООН, репрессии
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