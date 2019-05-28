Венесуэла. Мадуро решил провести парламентские выборы

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я попросил руководство и рядовых членов своей партии подготовиться к победе на парламентских выборах. Национальную ассамблею нужно обновить, чтобы замкнуть цикл безумия и дестабилизации. Выборы сейчас!", - написал он.

Сейчас в парламенте Венесуэлы контроль у оппозиции.

Дата, когда Мадуро хочет провести выборы – не уточняется.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

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