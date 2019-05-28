Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 12:06

Венесуэла. Мадуро решил провести парламентские выборы

Венесуэла. Мадуро решил провести парламентские выборы - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Сейчас в парламенте Венесуэлы контроль у оппозиции

Отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил о проведении парламентских выборов в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я попросил руководство и рядовых членов своей партии подготовиться к победе на парламентских выборах. Национальную ассамблею нужно обновить, чтобы замкнуть цикл безумия и дестабилизации. Выборы сейчас!", - написал он.

Сейчас в парламенте Венесуэлы контроль у оппозиции.

Дата, когда Мадуро хочет провести выборы – не уточняется.

30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

Читайте также: Венесуэла. Мадуро обвинил экс-главу разведки в работе на ЦРУ

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: николас мадуро, венесуэла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 