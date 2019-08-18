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Операция "Овсянка": в Британии опубликован худший сценарий Brexit

Операция "Овсянка": в Британии опубликован худший сценарий Brexit - Фото
Фото: EPA
18.08.2019, 23:12

Страну ждет нехватка топлива, продуктов питания и медикаментов

Министр кабинета министров Великобритании Майк Гоув назвал обнародованный в СМИ документ о возможных последствиях "жесткого" Brexit лишь попыткой властей смоделировать наихудший вариант развития событий. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы обычно не комментируем утечки в СМИ. Однако поделюсь несколькими фактами: документ под названием "Операция "Овсянка" - худший из возможных сценариев", - написал он Гоув.

Так он отреагировал на публикацию в The Sunday Times секретного правительственного документа под названием "Операция "Овсянка" (Operation Yellowhammer, yellowhammer в переводе с английского - "овсянка обыкновенная", птица).

В соответствии с этим документом, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения, то ее ждет нехватка топлива, продуктов питания и медикаментов. Brexit чреват кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение.

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