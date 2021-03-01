Оппозиция Беларуси обратилась в СБУ: просит ввести санкции против спортивных чиновников

Беларуский фонд спортивной солидарности подал в Службу безопасности Украины список спортивных чиновников Беларуси, которым предлагает ограничить въезд в Украину. Об этом сообщается в Facebook БФСС.

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В предложенном санкционном списке: министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместители Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов, а также еще целый ряд спортивных чиновников.

БФСС обратился с просьбой к Верховной Раде, Кабинету министров с СБУ поддержать этот список и подать его в СНБО, чтобы за подрыв демократии Беларуси включить указанных беларуских должностных лиц в сфере спорта в санкционные списки Украины.

БФСС предложил свои услуги для предоставления подтверждающих материалов и доказательств, которые могут потребоваться для включения в санкционный список Украины представителей власти Беларуси, ответственных за нарушения прав человека.

Как отмечается, соответствующее письмо было направлено в Верховную Раду, Кабмин и СБУ.

СПРАВКА. Беларуский фонд спортивной солидарности (БФСС) возник в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси. Фонд создан видными спортивными функционерами и выдающимися спортсменами: чемпионами и призерами Олимпийских игр и других международных соревнований.

Фонд ставит целью поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

Евросоюз ввел санкции против ответственных за это политиков, чиновников и бизнесменов.

В октябре 2020-го более 800 беларуских спортсменов выступили с заявлением против насилия в Беларуси. После публикации заявления на подписавших оказали давление со стороны чиновников и функционеров.

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Наталия Медведева

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