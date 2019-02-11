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11.02.2019, 06:58

Орбан высказался в защиту "христианской" Европы

Орбан высказался в защиту "христианской" Европы - Фото
Виктор Орбан (фото - EPA)

Риторика премьер-министра Венгрии обоснована стартом в стране кампании по выборам в Европарламент, которая запланирована на май

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Европа должна защищать "христианские" ценности от мигрантов, распространяющих "вирус терроризма". Такое мнение озвучил в воскресенье, 10 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Deutsche Welle.

"Подобная риторика с его стороны была продиктована стартом в стране кампании по выборам в Европейский парламент, запланированным на май", - отмечается в сообщении.

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Венгерскую делегацию в этом законодательном органе ЕС с 2014 года представляет 21 депутат.

В своем ежегодном послании к нации политик также анонсировал пакет налоговых льгот и субсидий, состоящий из семи пунктов и направленный на повышение рождаемости в стране.

Население Венгрии насчитывает порядка 9,7 млн человек.

В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости там составил всего 1,45 числа рождений на одну женщину.

В числе мер, озвученных Орбаном, в частности, значилась выплата кредита в размере порядка 31 тыс. евро любой женщине в возрасте до 40 лет, которая выходит замуж впервые. С рождением первенца порог возврата средств может быть отодвинут на три года.

После появления на свет второго ребенка треть кредита разрешено не выплачивать, при последующих детях списать удастся всю сумму целиком.

Расширяется также программа ипотечного кредитования, причем поручительство, в зависимости от числа детей, будет частично брать на себя государство.

"Брюссель - оплот нового интернационализма, его инструмент - миграция. Мы остановим большинство, выступающее в поддержку миграционных устремлений", - сказал Орбан.

28 января 2019 года сообщалось, что Орбан отказался проводить более строгую политику в отношении РФ и Китая.

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Теги: мигранты, Венгрия, Европа, виктор орбан
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