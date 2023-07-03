Оркнейские острова хотят выйти из Британии – и в Норвегию. Все из-за свадебного приданого
Власти шотландских Оркнейских островов хотят рассмотреть возможность выхода архипелага из состава Великобритании, чтобы войти в состав Норвегии. Об этом со ссылкой на заявление Совета Оркнейских островов написала The Daily Telegraph.
Островитяне утверждают, что им надоело якобы не лучшее обращение как в Эдинбурге, так и в Лондоне.
Лидер Совета Джеймс Стокан заявил, что острова не получают "справедливой" доли финансирования по нынешним механизмам управления, поэтому якобы имеют право рассматривать альтернативные модели. По его словам, к островам плохо относятся как в Лондоне, так и Эдинбурге. Он посетовал на давно устаревший паромный парк.
Читайте также: Трамп тоже хотел "собирать земли": готов был купить Гренландию – WSJ
4 июля в Совет должно быть внесено предложение с призывом изучить "альтернативные формы правления", куда входит "восстановление исторических нордических связей".
Авторы предложения хотят изучить, как управляются зависимые территории вроде Нормандских островов и заморские территории наподобие Фолклендских островов, чтобы выяснить, смогут ли они воспроизвести их подход у себя.
"Мы были частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем были частью Соединенного Королевства. На улице на Оркнейских островах ко мне подходят люди и спрашивают: "Когда мы отдадим приданое, когда вернемся в Норвегию"? Это как раз тот момент, чтобы исследовать, что возможно", – сказал Стокан.
В Совете заявили, что если Оркнейские острова захотят изменить свой статус или даже покинуть Британию, возможно, потребуется провести референдум и договориться с правительствами в Лондоне и Эдинбурге.
На аналогичном референдуме о независимости в 2014 году население островов проголосовало 67% против 33% за то, чтобы остаться под Короной.
- В конце весны 2023 года российский диктатор Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий и "референдумы".
- Еще осенью президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.
Комментарии