Власти шотландских Оркнейских островов хотят рассмотреть возможность выхода архипелага из состава Великобритании, чтобы войти в состав Норвегии. Об этом со ссылкой на заявление Совета Оркнейских островов написала The Daily Telegraph.

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Островитяне утверждают, что им надоело якобы не лучшее обращение как в Эдинбурге, так и в Лондоне.

Лидер Совета Джеймс Стокан заявил, что острова не получают "справедливой" доли финансирования по нынешним механизмам управления, поэтому якобы имеют право рассматривать альтернативные модели. По его словам, к островам плохо относятся как в Лондоне, так и Эдинбурге. Он посетовал на давно устаревший паромный парк.

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4 июля в Совет должно быть внесено предложение с призывом изучить "альтернативные формы правления", куда входит "восстановление исторических нордических связей".

Авторы предложения хотят изучить, как управляются зависимые территории вроде Нормандских островов и заморские территории наподобие Фолклендских островов, чтобы выяснить, смогут ли они воспроизвести их подход у себя.

СПРАВКА. Это архипелаг (более чем 70 островов, из них около 20 обитаемы) на северо-востоке от Шотландии, в 16 км от самой северной ее оконечности. Проживают около 22 500 человек. Площадь — свыше 1000 кв. км (половина приходится на остров Мейнленд, где расположен "райцентр" Керкуолл). Географически острова ближе к Осло, чем к Лондону. Они сотни лет были под контролем Норвегии и Дании, пока в 1472 году не стали частью Шотландии по королевскому брачному договору. Оркнейские и Шетландские острова стали частью Шотландии, когда они использовались в качестве залога для свадебного приданого Маргарет Датской, будущей жены короля Шотландии Якова III. Отец Маргарет, Кристиан I, утверждал, что когда-то заплатит Шотландии выкупные деньги за возвращение островов, но так и не сделал этого.

"Мы были частью Скандинавского королевства гораздо дольше, чем были частью Соединенного Королевства. На улице на Оркнейских островах ко мне подходят люди и спрашивают: "Когда мы отдадим приданое, когда вернемся в Норвегию"? Это как раз тот момент, чтобы исследовать, что возможно", – сказал Стокан.

В Совете заявили, что если Оркнейские острова захотят изменить свой статус или даже покинуть Британию, возможно, потребуется провести референдум и договориться с правительствами в Лондоне и Эдинбурге.

На аналогичном референдуме о независимости в 2014 году население островов проголосовало 67% против 33% за то, чтобы остаться под Короной.

В конце весны 2023 года российский диктатор Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий и "референдумы".

Еще осенью президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

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