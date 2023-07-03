Влада шотландських Оркнейських островів хоче розглянути можливість виходу архіпелагу зі складу Великої Британії, щоб увійти до складу Норвегії. Про це з посиланням на заяву Ради Оркнейських островів написала The Daily Telegraph.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Остров'яни стверджують, що їм набридло нібито не найкраще поводження як в Единбурзі, так і в Лондоні.

Лідер Ради Джеймс Стокан заявив, що острови не отримують "справедливої" частки фінансування за нинішніми механізмами управління, тому мають право розглядати альтернативні моделі. За його словами, до островів погано ставляться як у Лондоні, так і в Единбурзі. Він нарік на давно застарілий поромний парк.

Читайте також: Трамп теж хотів "збирати землі": готовий був купити Гренландію – WSJ

4 липня до Ради має бути внесена пропозиція із закликом вивчити "альтернативні форми правління", куди входить "відновлення історичних нордичних зв'язків".

Автори пропозиції хочуть вивчити, як управляються залежні території на кшталт Нормандських островів і заморські території на кшталт Фолклендських островів, щоб з'ясувати, чи зможуть вони відтворити їхній підхід у себе.

ДОВІДКА. Це архіпелаг (більш ніж 70 островів, з них близько 20 з людьми) на північний схід від Шотландії, за 16 км від найпівнічнішого її краю. Проживають близько 22 500 осіб. Площа – понад 1000 кв. км (половина припадає на острів Мейнленд, де розташований "райцентр" Керкволл). Географічно острови ближче до Осло, ніж до Лондона. Вони сотні років були під контролем Норвегії та Данії, поки в 1472-му не стали частиною Шотландії за королівським шлюбним договором. Оркнейські та Шетландські острови стали частиною Шотландії, коли вони використовувалися як застава для весільного посагу Маргарет Данської, майбутньої дружини короля Шотландії Якова III. Батько Маргарет, Крістіан I, стверджував, що колись заплатить Шотландії викупні гроші за повернення островів, але так і не зробив цього.

"Ми були частиною Скандинавського королівства набагато довше, ніж ми були частиною Сполученого Королівства. На вулиці на Оркнейських островах до мене підходять люди й запитують: "Коли ми віддамо посаг, коли повернемося до Норвегії"? Це саме той момент, щоб дослідити, що можливо", – сказав Стокан.

У Раді заявили: якщо Оркнейські острови захочуть змінити свій статус або навіть залишити Британію, можливо, потрібно буде провести референдум і домовитися з урядами в Лондоні та Единбурзі.

На аналогічному референдумі щодо незалежності у 2014 році населення островів проголосувало 67% проти 33% за те, щоб залишитися під Короною.

Наприкінці весни 2023 року російський диктатор Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій та "референдуми".

Ще восени президент Зеленський видав указ про нікчемність підписаних Путіним папірців про українські території.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.