"Остановить торговлю людьми". Ирак прекращает прямые рейсы в Беларусь
12.11.2021, 21:31
Мигранты на беларуско-польской границе (Фото: EPA-EFE/STRINGER)
Ирак остановил прямые авиарейсы в Беларусь, чтобы защитить иракцев от торговцев людьми. Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака.
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"Посольство Ирака в Москве и Варшаве координирует усилия Ирака по добровольному возвращению тех, кто застрял на границе с Беларусью, – сказал представитель МИД. – Ирак прекратил прямые рейсы между Ираком и Беларусью".
10 ноября правительство автономного иракского региона Курдистан, источника сотен мигрантов, находящихся на польско-беларуской границе, заявило, что хочет устранить "коренные причины" проблем, побуждающих его граждан к эмиграции.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждал, что мигранты могут пойти в ЕС через Украину.
- В МВД заявляли – Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками в связи с риском повторения польско-беларуского сценария, а возможным попыткам мигрантов перейти границу будут противостоять мобильные группы.
- 12 ноября главное управление гражданской авиации Турции запретило продавать гражданам Ирака, Сирии и Йемена билеты в Беларусь, запрет касается как Turkish Airlines, так и Белавиа.
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