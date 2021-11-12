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"Остановить торговлю людьми". Ирак прекращает прямые рейсы в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 21:31
Мигранты на беларуско-польской границе (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Ирак остановил прямые авиарейсы в Беларусь, чтобы защитить иракцев от торговцев людьми. Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака.

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"Посольство Ирака в Москве и Варшаве координирует усилия Ирака по добровольному возвращению тех, кто застрял на границе с Беларусью, – сказал представитель МИД. – Ирак прекратил прямые рейсы между Ираком и Беларусью".

10 ноября правительство автономного иракского региона Курдистан, источника сотен мигрантов, находящихся на польско-беларуской границе, заявило, что хочет устранить "коренные причины" проблем, побуждающих его граждан к эмиграции.

Наталия Медведева
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граница ирак беларусь мигранты
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