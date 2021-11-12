"Остановить торговлю людьми". Ирак прекращает прямые рейсы в Беларусь

Ирак остановил прямые авиарейсы в Беларусь, чтобы защитить иракцев от торговцев людьми. Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Посольство Ирака в Москве и Варшаве координирует усилия Ирака по добровольному возвращению тех, кто застрял на границе с Беларусью, – сказал представитель МИД. – Ирак прекратил прямые рейсы между Ираком и Беларусью".

10 ноября правительство автономного иракского региона Курдистан, источника сотен мигрантов, находящихся на польско-беларуской границе, заявило, что хочет устранить "коренные причины" проблем, побуждающих его граждан к эмиграции.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.