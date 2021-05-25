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От четырех до семи лет тюрьмы: в Беларуси вынесли приговоры семи оппозиционерам

25.05.2021, 13:52
От четырех до семи лет тюрьмы: в Беларуси вынесли приговоры семи оппозиционерам - Фото
Павел Северинец (Фото – Радыё Свабода)

В Беларуси на тюремные сроки от четырех до семи лет осудили семерых оппозиционеров. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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Решение было принято на закрытом судебном заседании в Могилевском областном суде. Оппозиционеров обвиняют в организации массовых беспорядков и подготовке к преступлению.

Суд вынес такие приговоры:

– сопредседатель оргкомитета партии Беларусская христианская демократия Павел Северинец, координатор Европейской Беларуси Евгений Афнахель и активист Европейской Беларуси Андрей Войнич получили по семь лет колонии строгого режима;

– активисты Европейской Беларуси Павел Юхневич и Максим Винярский, блогер YouTube-канала "Серый кот" Дмитрий Козлов – по пять лет колонии строгого режима;

– активистка и редактор Telegram-каналов (в том числе "Моя страна Беларусь") Ирина Счастная – четыре года колонии строгого режима.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован.

Северинец был задержан 7 июня 2020 года после выступления у пикетов альтернативных кандидатов в президенты. Он должен был быть освобожден после 75 суток административного ареста, но его обвинили в совершении уголовного преступления.

Войнич, Юхневич и Афнахель были задержаны 25 августа 2020 года, их обвинили в участии в массовых беспорядках.

Винярского задержали 26 января 2021 года, также по обвинению в участии в массовых беспорядках.

Козлова задержали 10 июня 2020 года и арестовали на 20 суток, затем предъявили обвинение в организации или участии в групповых мероприятиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Счастную задержали 18 ноября 2020 года также по обвинению в участии в массовых беспорядках, силовики пришли к ней на квартиру, переодевшись сотрудниками ЖКХ.

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Денис Юдин
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протесты репрессии Баларусь тюремное заключение Павел Северинец Евгений Афнахель Андрей Войнич Павел Юхневич Максим Винярский Дмитрий Козлов Ирина Счастная
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