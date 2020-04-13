От коронавируса умер крупный застройщик и друг Трампа Стэнли Чера - CNN

Фото: Стэнли Чера (скриншот из видеозаписи Youtoube)

В США умер 77-летний соучредитель крупной компании по торговле недвижимостью Стэнли Чера, который дружил с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на журналиста Яшар Али.

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Чера "был титаном недвижимости и бизнеса", а также активно занимался благотворительностью, пишет источник. Его агентство недвижимости в 2008 году подписало несколько крупных контрактов с зятем Трампа, а сам он представлял американского президента на параде ветеранов в США в 2019 году.

Трамп называл Чера "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости" в мире и "просто отличным парнем, который был со мной с самого начала". На одном из выступлений в марте президент США упоминал о "друге, который сейчас борется с коронавирусом", но не назвал его имени.

Бизнесмена госпитализировали с подозрением на COVID-19 24 марта.

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5 апреля 2020 года Трамп посоветовал американцам готовиться к двум самым тяжелым неделям эпидемии коронавируса.

8 апреля Трампа призвали создать мировую коалицию по борьбе с коронавирусом.

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