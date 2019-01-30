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30.01.2019, 09:12

Отказ от ядерного оружия: что предложила РФ Северной Корее - СМИ

Отказ от ядерного оружия: что предложила РФ Северной Корее - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

The Washington Post пишет, что Россия тайно предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

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Россия предложила в конце 2018 года Северной Корее полностью отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет на условиях обмена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"В обмен на ликвидацию Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила стране атомную электростанцию. Неясно, как президент Трамп будет рассматривать предложение Москвы", - отмечается в сообщении.

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В рамках сделки Москва планирует управлять АЭС и направлять все побочные продукты и отходы обратно в Россию, чтобы исключить использование Северной Кореей станции для создания ядерного оружия.

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг эту информацию, заявив, что  "Россия никогда не обращалась к властям КНДР с предложением построить АЭС (в КНДР, - ред.) в обмен на полный отказ от ядерного оружия". 

По его словам, на строительство АЭС и модернизацию энергетической инфраструктуры КНДР необходимо несколько миллиардов долларов.

"Стоимость топлива и утилизации отработанных элементов плюс эксплуатационные расходы - не дороговато ли для захвата не очень богатого северокорейского рынка?" – подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля 2019 года.

В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

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Теги: Россия, дональд трамп, северная корея, ядерное оружие, АЭС, обмен
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