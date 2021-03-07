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"Отработка наступлений днем и ночью". В РФ анонсировали совместные учения с беларусами

07.03.2021, 13:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В марте на территории России и Беларуси пройдут совместные учения воздушно-десантных войск РФ и беларуских сил спецопераций вооруженных сил. Занятия будут посвящены "миротворческой тематике", сообщило Минобороны России.

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В частности, под Минском планируется провести учения десантников – парашютно-десантные батальоны будут "отрабатывать действия при обороне и наступлении днем и ночью".

Дополнительно будут задействованы ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

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Дарья Мостовая
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