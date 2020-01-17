Падение Boeing. Канада выплатит семьям погибших по $19 000 помощи

Джастин Трюдо (Фото: скриншот видео Radio-Canada Info/Youtube)

Канада выплатит более $19 000 семьям своих граждан, погибших в результате аварии пассажирского самолета компании МАУ в Иране. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает АР.

"Правительство выплатит 25 000 канадских долларов ( $19 122) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

По словам Трюдо, он все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако этим людям уже сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов.

Он подчеркнул, что любые деньги от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься канадским правительством.

Трюдо заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитый гражданский самолет. Премьер-министр также напомнил, что черные ящики самолета МАУ были значительно повреждены, и у Ирана нет опыта или оборудования, необходимого для их расшифровки, в отличие от Франции, где есть все необходимое.

Сегодня сообщалось, что Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики сбитого им 8 января украинского авиалайнера. Какова причина задержки, неизвестно.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

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