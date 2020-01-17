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Падение Boeing. Канада выплатит семьям погибших по $19 000 помощи

Падение Boeing. Канада выплатит семьям погибших по $19 000 помощи - Фото
Джастин Трюдо (Фото: скриншот видео Radio-Canada Info/Youtube)
17.01.2020, 22:09

Джастин Трюдо также ожидает, что Иран выплатит компенсации семьям погибших

Канада выплатит более $19 000 семьям своих граждан, погибших в результате аварии пассажирского самолета компании МАУ в Иране. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает АР.

"Правительство выплатит 25 000 канадских долларов ( $19 122) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

По словам Трюдо, он все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако этим людям уже сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов.

Он подчеркнул, что любые деньги от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься канадским правительством.

Трюдо заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитый гражданский самолет. Премьер-министр также напомнил, что черные ящики самолета МАУ были значительно повреждены, и у Ирана нет опыта или оборудования, необходимого для их расшифровки, в отличие от Франции, где есть все необходимое.

  • Сегодня сообщалось, что Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики сбитого им 8 января украинского авиалайнера. Какова причина задержки, неизвестно.
  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

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Джастин Трюдо авиакатастрофа PS 752 компенсация
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