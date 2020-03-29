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Пандемия. Умерли уже больше 30 000 человек с коронавирусом: последние данные

Пандемия. Умерли уже больше 30 000 человек с коронавирусом: последние данные - Фото
Коронавирус, Испания (фото - ЕРА)
29.03.2020, 07:33

Количество инфицированных коронавирусом возросло до почти 665 000, число умерших превысило 30 000

30 847 зараженных коронавирусом погибли. Всего в мире зафиксировано 664 695 случаев инфицирования, 140 156 человек вылечились. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Больше всего погибших – в Италии (10 023 смертей). На втором месте – Испания (5982), далее идут Китай (3304), Иран (2517) и Франция (2317).

Наиболее зараженной страной является США – здесь зафиксировано 124 464 случаев инфицирования. В топ-5 также входят Италия (92 472), Китай (82 057), Испания (73 235) и Германия (57 695).

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Больше всего выздоровевших пациентов – в Китае (75 576), Италии (12 384), Испании (12 285), Иране (11 679) и Германии (8481).

В Украине по состоянию на 22:00 28 марта было зафиксировано 356 случаев заражения: девять пациентов погибли, пятеро – одолели недуг.

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Марк Сировой
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