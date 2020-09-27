Папа римский отреагировал на конфликт Азербайджана и Армении: призывает молиться за Кавказ

Папа римский Франциск отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Ереван и Баку искать решение конфликта, не прибегая к оружию

Папа римский Франциск отреагировал на обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, призвав стороны не прибегать к оружию. Об этом сообщает Vatican News.

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Он призвал лидеров обеих стран найти решение "не с помощью силы и оружия, а с помощью диалога и переговоров". Франциск заявил об этом, уточнив, что ему поступили "тревожные сообщения о столкновениях на Кавказе".

Понтифик призвал "вместе помолиться за мир на Кавказе".

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Владислав Сердюк

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