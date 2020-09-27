Папа римский отреагировал на конфликт Азербайджана и Армении: призывает молиться за Кавказ
27.09.2020, 16:10
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
Папа римский Франциск отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Ереван и Баку искать решение конфликта, не прибегая к оружию
Папа римский Франциск отреагировал на обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, призвав стороны не прибегать к оружию. Об этом сообщает Vatican News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он призвал лидеров обеих стран найти решение "не с помощью силы и оружия, а с помощью диалога и переговоров". Франциск заявил об этом, уточнив, что ему поступили "тревожные сообщения о столкновениях на Кавказе".
Понтифик призвал "вместе помолиться за мир на Кавказе".
- 27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.
- В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои".
- Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг.
Смотрите также: Минобороны Армении показало несколько видео "уничтожения танков и живой силы" Азербайджана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии