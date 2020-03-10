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Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина - Фото
Сахиба Гафарова (фото - facebook/Sahiba Gafarova)
10.03.2020, 12:27

Это первый случай в истории страны, когда женщина заняла должность главы парламента

Сахиба Гафарова сегодня избрана спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана шестого созыва. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Это первый случай в истории страны, когда женщина заняла такую должность.

Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов.

На заседании первым вице-спикером парламента избран Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли.

Правящая партия Азербайджана имеет более 70 депутатов в 125-местном парламенте Азербайджана.

Справка. Гафарова родилась в 1955 году, закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык). Гафарова была депутатом парламента Азербайджана пятого созыва, входила в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

  • 27 октября Король Бельгии Филипп I назначил исполняющей обязанности премьер-министра страны Софи Вильмес, министра по делам бюджета и госслужбы, она стала первой женщиной, которая возглавила правительство королевства. 
Арина Толина
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