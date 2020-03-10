Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

Сахиба Гафарова (фото - facebook/Sahiba Gafarova)

Сахиба Гафарова сегодня избрана спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана шестого созыва. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Это первый случай в истории страны, когда женщина заняла такую должность.

Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов.

На заседании первым вице-спикером парламента избран Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев и Фазаил Ибрагимли.

Правящая партия Азербайджана имеет более 70 депутатов в 125-местном парламенте Азербайджана.

Справка. Гафарова родилась в 1955 году, закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык). Гафарова была депутатом парламента Азербайджана пятого созыва, входила в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

27 октября Король Бельгии Филипп I назначил исполняющей обязанности премьер-министра страны Софи Вильмес, министра по делам бюджета и госслужбы, она стала первой женщиной, которая возглавила правительство королевства.