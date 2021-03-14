Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах

Партия Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, потерпела поражение в двух ключевых регионах страны - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что в Баден-Вюртемберге партия Союз 90/Зелёные увеличила свое превосходство над ХДС – они набрали 31,5% голосов, а ХДС – 23%.

В Рейнланд-Пфальце Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место с 33,5% голосов, ХДС заручилась поддержкой лишь 25,5% избирателей.

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Станислав Стороженко

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