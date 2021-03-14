Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах
14.03.2021, 20:26
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)
Партия Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, потерпела поражение в двух ключевых регионах страны - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает Reuters.
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Агентство отмечает, что в Баден-Вюртемберге партия Союз 90/Зелёные увеличила свое превосходство над ХДС – они набрали 31,5% голосов, а ХДС – 23%.
В Рейнланд-Пфальце Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место с 33,5% голосов, ХДС заручилась поддержкой лишь 25,5% избирателей.
- В декабре 2018 года на посту лидера ХДС Меркель сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ее называли преемницей Меркель и на должности канцлера Германии. 10 февраля 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на должность канцлера и подаст в отставку с поста председателя ХДС.
- 16 января на съезде ХДС выбрали нового лидера политсилы – Армина Лашета. Позже он заявлял, что правительство Германии следует правильным курсом, закупая газ у России.
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