UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах

14.03.2021, 20:26
Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах - Фото
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Партия Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель, потерпела поражение в двух ключевых регионах страны - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает Reuters

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Агентство отмечает, что в Баден-Вюртемберге партия Союз 90/Зелёные увеличила свое превосходство над ХДС – они набрали 31,5% голосов, а ХДС – 23%. 

В Рейнланд-Пфальце Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла первое место с 33,5% голосов, ХДС заручилась поддержкой лишь 25,5% избирателей. 

Читайте также: Профайл | "Нужно отказаться от демонизации России". Портрет преемника Меркель и возможного канцлера

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия хдс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 