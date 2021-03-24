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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля, однако большинства не набирает

24.03.2021, 09:57
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля, однако большинства не набирает - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan/EPA)

Партия Ликуд, лидером которой является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ходе четвертых за два года выборов в стране стала крупнейшей в Кнессете. Несмотря на это, она не смогла выиграть большинство мест в израильском парламенте. Об этом пишет Haaretz.  

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По данным Центральной избирательной комиссии страны на 8:56 утра по местному времени, Ликуд занимает 30 мест в Кнессете, за ним следует партия Еш Атид – 17 мест. Ультраортодоксальная партия Шас получила девять мест, в то время как партии Яхадут ха-Тора, Ямина, Наш дом Израиль и Лейбористская партия получили по семь мест в парламенте.

Кахол-лаван, Национальная религиозная партия, Новая надежда и Общий список на данный момент получили по шесть мест каждое. Партия Мерец получила пять мест, а Объединенный арабский список – четыре места – минимум, необходимый для попадания в Кнессет.

The Jerusalem Post пишет, что сейчас Нетаньяху снова не сможет сформировать правительство: его блок партий, состоящий из Ликуд, Шас, Ямина, Яхадут ха-Тора и Национальной религиозной партии, набирает всего 59 мест в Кнессете. Для парламентского большинства не хватает 2 мест.

Станислав Стороженко
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