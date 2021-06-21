Партия Пашиняна разгромно победила на выборах в Армении

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гражданский договор выиграла досрочные парламентские выборы с результатом 53,92%. Об этом сообщили в Центризберкоме страны после обработки протоколов со всех избирательных участков, передает Радио Азатутюн.

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Как сообщается, явка составила 49,4% и получились такие результаты (в скобках указаны лидеры политсил):

- Гражданский договор (Пашинян) – 53,92%;

- Блок Айастан (экс-президент Армении Роберт Кочарян) – 21,04%;

- Блок Честь имею (Артур Ванецян, экс-президент и экс-премьер Серж Саргсян) – 5,23%;

- Партия Процветающая Армения (Гагик Царукян) – 3,96%.

Отмечается, что для прохода в парламент блоку необходимо набрать 7%, а партии – 5%. Однако, по законодательству Армении, в парламенте должно быть как минимум три полистилы. Это дает возможность быть представленой в парламенте политсиле, которая не преодолела барьер, но набрала наибольшее среди остальных количество голосов.

Глава ЦИК Тигран Мукучян отметил, что опубликованные результаты – предварительные, окончательные будут оглашены через семь дней после голосования, отмечает АМИ Новости-Армения.

Когда было подсчитано 80% протоколов, Пашинян заявил о победе совей партии и назвал ее "стальной революцией", которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить "диктатуру закона", передает Радио Азатутюн.

При этом он намерен начать консультации со "здоровыми политсилами" в ближайшие дни.

В блоке Айастан пока признавать поражение отказываются, отмечают журналисты. Там заявили, что результаты "не вызывают доверия", "противоречат различным проявлениям общественной жизни, результатам всех опросов общественного мнения и здравому смыслу".

Там также утверждают, что были сотни сообщений о якобы нарушениях на выборах. По мнению блока Айастан, это свидетельствует "о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов".

В ночь на 10 ноября 2020 года война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района.

После поражения в войне в Армении начался политический кризис. 25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку для проведения досрочных выборов.

Марк Сировой

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