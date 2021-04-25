Премьер Армении Пашинян подал в оставку
25.04.2021, 10:34
Никол Пашинян (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает news.am.
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По его словам, он уходит в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.
Пашинян отметил, что его партия будет участвовать в голосовании, а сам он будет баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.
СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- В 2018 году Пашинян, будучи лидером оппозиции, возглавил протесты в Армении против тогдашнего премьера Сержа Саргсяна. В последствии оппозиция добилась отставки Саргсяна – позже Пашинян возглавил правительство.
- 23 февраля 2021 года после поражения Армении в Карабахском конфликте с Азербайджаном Пашинян раскритиковал российские ракеты комплекса "Искандер", заявив что во время войны они "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%". На следующий день замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
- Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
- 27 и 28 февраля президент Армении дважды отказался увольнять главу Генштаба. Но 10 марта его все же уволили.
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