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Премьер Армении Пашинян подал в оставку

25.04.2021, 10:34
Премьер Армении Пашинян подал в оставку - Фото
Никол Пашинян (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает news.am.

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По его словам, он уходит в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

Пашинян отметил, что его партия будет участвовать в голосовании, а сам он будет баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
Станислав Стороженко
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никол пашинян армения отставка
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