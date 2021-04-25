Премьер Армении Пашинян подал в оставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает news.am.

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По его словам, он уходит в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

Пашинян отметил, что его партия будет участвовать в голосовании, а сам он будет баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Станислав Стороженко

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