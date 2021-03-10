Победа Пашиняна. С молчаливого согласия президента главу Генштаба Армении все же уволили

В Армении все же освободили от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Президент Армен Саркисян не подписал указ об его увольнении, но и не оспорил проект документа в Конституционном суде. Таким образом, указ об отстранении Гаспаряна вступил в силу автоматически, сообщается на сайте правительства Армении.

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Проект указа об увольнении главы Гештаба Армении подавался главой правительства Николом Пашиняном на подпись президенту дважды – 25 и 28 февраля, но оба раза глава государства возражал и отказывался его подписать.

Вместе с тем, при этом Саркисян так и не обратился в Конституционный суд, чтобы обжаловать указ, поэтому 10 марта Гаспарян "был в законном порядке освобожден от занимаемой должности".

23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.

Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.

27 и 28 февраля президент Армении дважды отказался увольнять главу Генштаба.

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Дарья Мостовая

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