Победа Пашиняна. С молчаливого согласия президента главу Генштаба Армении все же уволили
В Армении все же освободили от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Президент Армен Саркисян не подписал указ об его увольнении, но и не оспорил проект документа в Конституционном суде. Таким образом, указ об отстранении Гаспаряна вступил в силу автоматически, сообщается на сайте правительства Армении.
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Проект указа об увольнении главы Гештаба Армении подавался главой правительства Николом Пашиняном на подпись президенту дважды – 25 и 28 февраля, но оба раза глава государства возражал и отказывался его подписать.
Вместе с тем, при этом Саркисян так и не обратился в Конституционный суд, чтобы обжаловать указ, поэтому 10 марта Гаспарян "был в законном порядке освобожден от занимаемой должности".
- 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
- 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
- Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
- 27 и 28 февраля президент Армении дважды отказался увольнять главу Генштаба.
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