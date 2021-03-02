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Кризис в Армении. Пашинян согласен на досрочные выборы, если оппозиция даст гарантии

02.03.2021, 07:50
Кризис в Армении. Пашинян согласен на досрочные выборы, если оппозиция даст гарантии - Фото
Никол Пашинян (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести досрочные выборы в парламент, если будет достигнута договоренность с оппозицией. Об этом Пашинян заявил сторонникам во время митинга вчера, 1 марта, сообщает Reuters.

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Пашинян предложил парламентским фракциям подписать меморандум, что никто не будет избран премьером после его отставки – тогда будут назначены досрочные выборы.

Также Пашинян предложил провести в октябре референдум о переходе Армении от парламентской республики к полупрезидентской, сообщает Эхо Кавказа. Армения была полупрезидентской республикой до 2018 года, когда форму правления изменили, чтобы экс-президент Серж Саргсян мог сохранить власть на должности премьера.

Одновременно с митингом сторонников Пашиняна у здания парламента проходил митинг оппозиции.

Денис Юдин
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