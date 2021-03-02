Кризис в Армении. Пашинян согласен на досрочные выборы, если оппозиция даст гарантии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести досрочные выборы в парламент, если будет достигнута договоренность с оппозицией. Об этом Пашинян заявил сторонникам во время митинга вчера, 1 марта, сообщает Reuters.
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Пашинян предложил парламентским фракциям подписать меморандум, что никто не будет избран премьером после его отставки – тогда будут назначены досрочные выборы.
Также Пашинян предложил провести в октябре референдум о переходе Армении от парламентской республики к полупрезидентской, сообщает Эхо Кавказа. Армения была полупрезидентской республикой до 2018 года, когда форму правления изменили, чтобы экс-президент Серж Саргсян мог сохранить власть на должности премьера.
Одновременно с митингом сторонников Пашиняна у здания парламента проходил митинг оппозиции.
- 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
- 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
- Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
- Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу генштаба.
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