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Попытка переворота в Армении. Что сейчас происходит на улицах Еревана – трансляция видео

25.02.2021, 12:49
Никол Пашинян (скриншот из видеозаписи1in.am)
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел сторонников на улицы Еревана после заявления Генштаба страны с требованием отставки Кабинета министров. Видео-трансляцию в Youtube ведет канал Factor tv.

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Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал от Пашиняна уйти в отставку после того, как премьер освободил от должности замначальника Генштаба. 

В ответ Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обратился к гражданам страны с призывом поддержать армию в противостоянии с Пашиняном. "Правительство, проигравшее войну и сдавшее наши земли, должно уйти", – заявил он, сообщает российское издание РБК.

На Площади Свободы в Ереване произошли небольшие стычки, когда мимо собравшихся на площади сторонников оппозиционного Движения по спасению отечества проходила колонна поддерживающих Пашиняна, сообщает российское пропагандистское агентство Sputnik Армения:

Оппозиционные фракции в парламенте Армении инициировали внеочередное заседание Национального Собрания из-за обострения ситуации в стране, сообщает Новости-Армения. Они призвали не допустить столкновений и обсудить пути выхода из кризиса.

Служба нацбезопасности Армении призвала граждан не поддаваться на провокации и сохранять порядок. В СНБ заявили, что принимают необходимые меры в связи с ситуацией для защиты суверенитета Армении. В полиции заявили, что обеспечивают поддержание общественного порядка.

Денис Юдин
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никол пашинян армения военный переворот Генштаб Армении
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