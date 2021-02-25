Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел сторонников на улицы Еревана после заявления Генштаба страны с требованием отставки Кабинета министров. Видео-трансляцию в Youtube ведет канал Factor tv.

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Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал от Пашиняна уйти в отставку после того, как премьер освободил от должности замначальника Генштаба.

В ответ Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал сторонников собраться на Площади Республики в Ереване.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обратился к гражданам страны с призывом поддержать армию в противостоянии с Пашиняном. "Правительство, проигравшее войну и сдавшее наши земли, должно уйти", – заявил он, сообщает российское издание РБК.

На Площади Свободы в Ереване произошли небольшие стычки, когда мимо собравшихся на площади сторонников оппозиционного Движения по спасению отечества проходила колонна поддерживающих Пашиняна, сообщает российское пропагандистское агентство Sputnik Армения:

Оппозиционные фракции в парламенте Армении инициировали внеочередное заседание Национального Собрания из-за обострения ситуации в стране, сообщает Новости-Армения. Они призвали не допустить столкновений и обсудить пути выхода из кризиса.

Служба нацбезопасности Армении призвала граждан не поддаваться на провокации и сохранять порядок. В СНБ заявили, что принимают необходимые меры в связи с ситуацией для защиты суверенитета Армении. В полиции заявили, что обеспечивают поддержание общественного порядка.

23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

Вчера, 24 февраля, Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба Армении.

Денис Юдин

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