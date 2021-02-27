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Попытка военного переворота в Армении. Президент отказался увольнять главу Генштаба

27.02.2021, 16:58
Попытка военного переворота в Армении. Президент отказался увольнять главу Генштаба - Фото
Армен Саркисян (Фото – Vahram Baghdasaryan, EPA)

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Его отставки требует премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

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Президент Армении заявил, что после изучения проекта указа он пришел к выводу, что он противоречит конституции. Саркисян "вернул проект указа с возражениями".

Он отметил, что не поддерживает какую-либо политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами.

"Бесспорно, Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет. Очевидно также, что Вооруженные силы сегодня нуждаются в нашем содействии и внимании..." – говорится в заявлении.

Саркисян назвал создавшуюся ситуацию "беспрецедентной", и требующей "структурных и всеобъемлющих решений". Он убежден, что она "не может быть решена путем частых кадровых решений без учета текущей ситуации в стране".

  • 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
  • 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
  • Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
Вадим Ребрина
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никол пашинян армения
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