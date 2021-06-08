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Пашинян обратился к Алиеву – готов отдать своего сына в обмен на всех армянских пленных

08.06.2021, 18:40
Пашинян обратился к Алиеву – готов отдать своего сына в обмен на всех армянских пленных - Фото
Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением поменять своего сына на всех армянских военнопленных. Об этом пишет news.am.

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"Я согласен, я официально говорю Алиеву, что отдам сына в обмен на всех пленников", – сказал Пашинян, отвечая на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна

"Пашинян же всегда использовал своих детей для собственного пиара. Хотя бы в данном случае это будет полезно: на родину вернутся 2-3 десятка солдат", – сказал Саргсян.

Пашинян упомянул, что обратился к Алиеву, Красному Кресту, Сержу Саргсяну и другому экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и уполномочил их официально вести переговоры по этой теме.

"Вдруг не подумайте, что я говорю что-то эмоциональное, я говорю официально, идите, ведите переговоры", – сказал он.

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Станислав Стороженко
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