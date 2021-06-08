Пашинян обратился к Алиеву – готов отдать своего сына в обмен на всех армянских пленных

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением поменять своего сына на всех армянских военнопленных. Об этом пишет news.am.

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"Я согласен, я официально говорю Алиеву, что отдам сына в обмен на всех пленников", – сказал Пашинян, отвечая на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна.

"Пашинян же всегда использовал своих детей для собственного пиара. Хотя бы в данном случае это будет полезно: на родину вернутся 2-3 десятка солдат", – сказал Саргсян.

Пашинян упомянул, что обратился к Алиеву, Красному Кресту, Сержу Саргсяну и другому экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и уполномочил их официально вести переговоры по этой теме.

"Вдруг не подумайте, что я говорю что-то эмоциональное, я говорю официально, идите, ведите переговоры", – сказал он.

В ночь на 10 ноября 2020 года война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района.

После поражения в войне в Армении начался политический кризис.

25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

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Станислав Стороженко

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