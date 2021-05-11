В Армении распущен парламент, президент назначил досрочные выборы на июнь
11.05.2021, 10:34
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
Выборы в парламент Армении назначены на 20 июня 2021 года, нынешний состав Национального собрания распущен. Подписанный президентом страны Арменом Саркисяном указ опубликован на сайте президента.
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Вчера, 10 мая, парламент Армении второй раз за две недели не избрал Никола Пашиняна премьер-министром согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и оппозиционными фракциями, сообщает Радио Азатутюн. По закону парламент с этого момента распущен, но будет функционировать до избрания нового.
В указе Саркисяна говорится, что в соответствии с конституцией, с учетом роспуска Национального собрания в принудительном порядке, внеочередные выборы назначаются на 20 июня.
- В 2018 году Пашинян, будучи лидером оппозиции, возглавил протесты в Армении против тогдашнего премьера Сержа Саргсяна. Оппозиция добилась отставки Саргсяна, и Пашинян возглавил правительство.
- В 2020 году с конца сентября по ноябрь в Нагорном Карабахе шли масштабные бои.
- В ночь на 10 ноября 2020 года война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района.
- После поражения в войне в Армении начался политический кризис.
- 25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.
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