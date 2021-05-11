В Армении распущен парламент, президент назначил досрочные выборы на июнь

Выборы в парламент Армении назначены на 20 июня 2021 года, нынешний состав Национального собрания распущен. Подписанный президентом страны Арменом Саркисяном указ опубликован на сайте президента.

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Вчера, 10 мая, парламент Армении второй раз за две недели не избрал Никола Пашиняна премьер-министром согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и оппозиционными фракциями, сообщает Радио Азатутюн. По закону парламент с этого момента распущен, но будет функционировать до избрания нового.

В указе Саркисяна говорится, что в соответствии с конституцией, с учетом роспуска Национального собрания в принудительном порядке, внеочередные выборы назначаются на 20 июня.

Денис Юдин

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