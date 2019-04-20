Пчелы собора Нотр-Дам выжили после пожара: фото

Фото: EPA

180 000 пчел с пасеки, которая располагалась на крыше парижского собора Нотр-Дам, выжили, несмотря на масштабный пожар в соборе. Об этом сообщает Голос Америки.

"Пчелам удалось выжить, потому что во время пожара их усыпил углекислый газ", - отметил пчеловод Никола Жен. Он разместил фото поврежденной крыши собора.

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Фото: instagram.com/p/BwU6vtoHqoU

"Немного надежды, на фото с дрона видно, что три улья еще на месте и, как представляется, повреждений нет", - уточнил он.

Пчеловод показал также фото некоторых пчел, которые прятались на скульптуре горгульи.

Фото: instagram.com/p/BwZScZLHFH8

"Пчелы Собора Нотр-Дам выжили! Ответственные за место это подтвердили!" – добавил он.

Три улья были установлены на крыше собора в 2013 году в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в городе.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.