Пекин во второй раз за две недели накрыла песчаная буря
Сегодня, 28 марта, китайский Пекин во второй раз за последний две недели накрыла песчаная буря. Об этом сообщает Reuters.
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Буря обрушилась на Пекин из-за ветров, идущих из Монголии и северо-западного Китая, которые ранее пострадали от засухи, ставшей результатом более высокой температуры этой весной и уменьшения количества осадков.
Видимость в городе ухудшилась, не видно вершины некоторых небоскребов. Людям приходится закрывать глаза, когда поднимается ветер. Уровень загрязненности воздуха в Пекин достиг максимального уровня. В апреле столица Китая может вновь столкнуться с новыми песчаными бурями из-за неблагоприятной погоды.
- В феврале Канары накрыла мощная песчаная буря – ее было видно из космоса.
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