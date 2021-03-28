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Пекин во второй раз за две недели накрыла песчаная буря

28.03.2021, 13:53
Пекин во второй раз за две недели накрыла песчаная буря - Фото
Песчаная буря в Пекине (Фото - EPA - Roman Pilipey)

Сегодня, 28 марта, китайский Пекин во второй раз за последний две недели накрыла песчаная буря. Об этом сообщает Reuters

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Буря обрушилась на Пекин из-за ветров, идущих из Монголии и северо-западного Китая, которые ранее пострадали от засухи, ставшей результатом более высокой температуры этой весной и уменьшения количества осадков. 

Видимость в городе ухудшилась, не видно вершины некоторых небоскребов. Людям приходится закрывать глаза, когда поднимается ветер. Уровень загрязненности воздуха в Пекин достиг максимального уровня. В апреле столица Китая может вновь столкнуться с новыми песчаными бурями из-за неблагоприятной погоды.

Смотрите также: В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек: видео стихии

Владислав Сердюк
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песчаная буря пекин
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