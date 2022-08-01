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Пелоси встретится с президентом Тайваня 3 августа – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 23:20
Пелоси встретится с президентом Тайваня 3 августа – Financial Times - Фото
Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь в среду, 3 августа, в Тайбэе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

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Пелоси не включила Тайвань в свой официальный маршрут вместе с Японией, Южной Кореей и Малайзией из соображений безопасности, пишет издание.

Сегодня в Белом доме координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Пекина нет причин превращать возможный визит в "предлог для усиления агрессивной военной активности".

"Похоже, что Китай готовится предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни. Эти потенциальные шаги могут включать военные провокации, такие как запуск ракет в Тайваньском проливе", – сказал он.

Кирби неоднократно отказывался подтвердить, что Пелоси посетит Тайвань во время брифинга, но сказал: "Мы будем очень, очень внимательно следить за этим. Мы позаботимся о том, чтобы ее визит был безопасным".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

  • В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
  • Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Китай в частном порядке передал администрации президента США Джо Байдена предупреждение с угрозами из-за возможного визита Пелоси на Тайвань.

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Вадим Ребрина
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Китай тайвань нэнси пелоси джон кирби
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