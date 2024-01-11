Пентагон не обеспечил мониторинг части военной помощи для Украины, установила инспекция

Министерство не полностью обеспечило учет "изделий оборонного назначения во враждебных условиях", хотя и улучшило этот показатель в 2023 году

Пентагон (Фото - pixabay.com)

Военное ведомство США не организовало должным образом мониторинг вооружений на сумму около $1 млрд, которое было предназначено для передачи Украине в качестве военной помощи. Об этом говорится в докладе генерального инспектор Пентагона.

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В докладе говорится, что хотя Пентагон в 2023 году улучшил качество "расширенного мониторинга конечного использования" по сравнению с периодом с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале и до конца 2022 года, министерство все-таки не полностью обеспечило отчетность по "изделиям оборонного назначения во враждебных условиях".

До декабря 2022 года процент "просрочек" оформления военной помощи (задержек с его инвентаризацией свыше предельно допустимого срока) достигал 59%. С февраля по июнь 2023 года тот же показатель снизился до 32% благодаря совершенствованию процедур.

Также в докладе отмечается, что персонал Управления Пентагона по оборонному сотрудничеству с Украиной не смог обеспечить первоначальную инвентаризацию назначенных для передачи Украине военных ресурсов в течение 90 дней с момента их поступления.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими. Однко Конгресс ушел на зимние каникулы, так и не приняв дополнительной помощи Украине.