Пентагон не забезпечив моніторинг частини військової допомоги для України, встановила інспекція

Міністерство не повністю забезпечило облік "виробів оборонного призначення у ворожих умовах", хоча й покращило цей показник у 2023 році

Пентагон (Фото - pixabay.com)

Військове відомство США не організувало належним чином моніторинг озброєнь на суму близько $1 млрд, яке було призначене для передання Україні як військова допомога. Про це йдеться у доповіді генерального інспектора Пентагону.

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У доповіді йдеться, що хоча Пентагон у 2023 році покращив якість "розширеного моніторингу кінцевого використання" порівняно з періодом від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому і до кінця 2022 року, міністерство все-таки не повністю забезпечило звітність щодо "виробів оборонного призначення у ворожих умовах".

До грудня 2022 року відсоток прострочень оформлення військової допомоги (затримок з його інвентаризацією понад гранично допустимий термін) досягав 59%. З лютого до червня 2023 року цей показник знизився до 32% завдяки вдосконаленню процедур.

Також у доповіді наголошується, що персонал Управління Пентагону з питань оборонної співпраці з Україною не зміг забезпечити початкову інвентаризацію призначених для передання Україні військових ресурсів протягом 90 днів з моменту їх надходження.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими. Однак Конгрес пішов на зимові канікули, так і не погодивши додаткової допомоги Україні.