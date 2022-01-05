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Пентагон об усилении контингента НАТО в Европе: Запрос от союзников не поступал

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 10:29
Пентагон об усилении контингента НАТО в Европе: Запрос от союзников не поступал - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США готовы предоставить союзникам по НАТО дополнительные средства, если произойдет еще одно вторжение России на территорию Украины. Но пока партнеры помощь на европейский контингент не запрашивали, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"От наших союзников по НАТО не поступало никаких запросов об изменении позиции или дополнительных возможностей", – отметил он.

По словам спикера, США сейчас имеют "значительное военное присутствие" в Европе, но и страны НАТО обладают сильными собственными возможностями под командованием Тода Уолтерса.

Кирби подчеркнул, что у США есть потенциал для усиления контингента и противоракетной обороны в Европе. Достаточно будет решения президента Джо Байдена.

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Яна Катасонова
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