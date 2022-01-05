Пентагон об усилении контингента НАТО в Европе: Запрос от союзников не поступал

США готовы предоставить союзникам по НАТО дополнительные средства, если произойдет еще одно вторжение России на территорию Украины. Но пока партнеры помощь на европейский контингент не запрашивали, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"От наших союзников по НАТО не поступало никаких запросов об изменении позиции или дополнительных возможностей", – отметил он.

По словам спикера, США сейчас имеют "значительное военное присутствие" в Европе, но и страны НАТО обладают сильными собственными возможностями под командованием Тода Уолтерса.

Кирби подчеркнул, что у США есть потенциал для усиления контингента и противоракетной обороны в Европе. Достаточно будет решения президента Джо Байдена.

30 декабря 2021 года в Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.

31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.

Главы ведомств стран — членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января.

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Яна Катасонова

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