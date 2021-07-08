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Пентагон опубликовал доклад о ядерном оружии у "противников": Россия создала новые бомбы

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 13:20
Пентагон опубликовал доклад о ядерном оружии у
Пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Русский Ярс на параде в Москве (Фото - ЕРА)

Пентагон опубликовал военное руководство, в котором говорится, что с 2010 года ни один потенциальный противник США не уменьшил роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. Россия и Китай вместо уменьшения количества ядерных боеголовок только разрабатывали новые. Об этом сообщает The Drive

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В документе отмечается, что Соединенные Штаты все это время продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия в своей оборонной стратегии. Помимо этого, в Пентагоне говорят, что боеголовок у РФ и Китая также стало больше.

"В публикации утверждается, что эти страны разработали новые типы ядерного оружия, придали повышенное стратегическое значение своему ядерному оружию и постоянно ведут все более агрессивные действия", – пишут журналисты.

Сообщается, что Россия модернизирует старые советские ядерные системы и создает новые пусковые установки.

"Они также разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой; и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", – цитирует доклад издание.

Китай, в свою очередь, создал новую мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету, а также ракету шахтного базирования с несколькими боеголовками. Кроме того, "Поднебесная" ввела в эксплуатацию свою самую современную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами. 

В докладе также упоминаются успехи в развитии ядерного потенциала у КНДР и Ирана.

Читайте также: "США – самый большой враг". Ким Чен Ын обещает расширять ядерный потенциал КНДР 

Станислав Стороженко
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пентагон Китай ядерное оружие КНР баллистическая ракета
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