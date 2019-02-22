Перед выборами правительство Эрдогана продает уцененные овощи

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)

Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне местных выборов в Турции установило временные палатки с овощами, которые продаются вдвое дешевле, чем на рынках. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что овощные палатки с надписями "Тотальная борьба с инфляцией" установлены по меньшей мере в шести городах. В них продают помидоры, шпинат и перец, чтобы купить которые, люди выстраиваются очереди.

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Сообщается, что политика Эрдогана в прошлом году вызвала колебания на финансовых рынках, в результате чего цены на продукты питания выросли приблизительно на треть. Больше всего из-за это пострадали люди с низким доходом, которые традиционно голосовали за Эрдогана и его представителей. Таким образом партия Эрдогана после выборов 31 марта рискует лишиться ключевых мест в местных органах власти.

Эрдоган в предвыборных выступлениях называет экономический спад результатом иностранного заговора против Турции и обещает бороться с ростом цен так же упорно, как с терроризмом.

Ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовят провокацию, связанную с якобы оплатой фальсификации выборов.