Первая в Европе. В Великобритании более 100 000 человек умерли от коронавируса

Великобритания стала первой европейской страной, в которой официально зарегистрировано более 100 000 смертей от коронавируса. Об этом сообщает The Times.

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Как отмечается, Великобритания – пятая страна в мире, достигшая шестизначного числа, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Сейчас в Соединенном королевстве более высокий уровень смертности от коронавируса на миллион человек, чем в любой другой стране.

Сообщается, что за неделю, закончившуюся 15 января, в Великобритании было зарегистрировано 7 776 смертей, когда вирус упоминался в свидетельстве о смерти, а общее количество умерших с начала пандемии составило 103 602 человека.

Правительство использует показатель смертей, произошедших в течение 28 дней после положительного теста – он немного ниже и составляет 98 531 по состоянию на 25 января.

4 января в Великобритании ввели новый локдаун. Премьер-министр страны Борис Джонсон предупредил о "самых тяжелых неделях".

С 18 января каждый человек, прилетающий в Великобританию из-за границы, должен предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19.

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Наталия Медведева

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