Первые динозавры могли быть маленькими и охотиться на насекомых - ученые

Ученые нашли останки родственника динозавров, который жил около 237 млн лет назад, а его рост составлял всего лишь 10 см

На Мадагаскаре ученые нашли останки ископаемого родственника динозавров, жившего около 237 млн лет назад. Его высота была всего лишь 10 сантиметров. Это может свидетельствовать о том, что динозавры начинали как небольшие создания. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование.

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"Есть общее восприятие динозавров как гигантов. Но это новое животное очень близко к точке расхождения динозавров и птерозавров. И оно удивительно маленькое", - говорит один из авторов исследования Кристиан Каммерер.

Этот вид получил название Kongonaphon kely (крошечный убийца насекомых) и его нашли в 1998 году на Мадагаскаре. Динозавры и птерозавры принадлежали к группе орнитодиров. Однако происхождение этой группы малоисследованно.

Ученые считают, что размеры первых архозавров (от которых пошли не летающие динозавры) были одинаковыми, а уже потом они развились до гигантских.

"Анализируя изменения размеров тела на протяжении эволюции архозавров, мы обнаружили убедительные доказательства того, что эти размеры резко уменьшились вначале истории динозавров и птерозавров", - говорит Каммерер.

Строение зубов Kongonaphon свидетельствует о том, что они питались насекомыми. Также в исследовании говорится, что разные образования на коже могли появиться у этого вида для регулирования температуры.

В марте ученые нашли остатки самого маленького динозавра в мире.

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Владислав Сердюк

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